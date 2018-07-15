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ديني

هل للمطلقة عدة مثل الأرملة.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:53 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المطلقة ليست كالارملة ، فعدة الأرملة 4 شهور و10 أيام ، لكن المطلقة طلاق رجعي السنة أن تقيم في بيت الزوج .

وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الشرع من مقاصده الحفاظ على الأسرة وتربية الأولاد، ومستحب المطلقة طلاق رجعي أن تبقى في بيت زوجها.

وتابع": أما الطلاق البائن، فالمسألة مختلفة فإن كانت في بيت زوجها فلايجوز أن تجلس معه، وتنتهي عدتها بثلاثة حيضات.

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