ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في القانون الجديد.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:53 م
البرلمان
البرلمان
حمزة شعيب
قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النواب تجاوب مع ملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عقوبات الحبس فى جرائم التمييز بين المواطنين أو الخوض فى الأعراض، أو التحريض على العنف منصوص عليها فى قانون العقوبات".

وأكمل:" أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على التجاوب لملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة".

ترشيحاتنا

فيفا : الحظ خان كرواتيا وديوك فرنسا فازوا بـ الواقعية

مدرب فرنسا يدخل التاريخ .. حصد لقب المونديال لاعبا ومدربا

بعد زواجها من أجنبي.. أبرز إطلالات مني هلا.. صور

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم و رقم الجلوس.. الآن

نهائي كأس العالم.. الجماهير تقتحم الملعب وتوقف المباراة

التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور

ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم فى قنا

المباراة النهائية لكأس العالم 2018.. فرنسا وكرواتيا بث مباشر

تعرف على جماعة المقتحمين لملعب مبارة نهائي كأس العالم .. صور

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير.. فيديو و صور

لحظة تسليم بوتين راية مونديال 2022 لأمير قطر.. فيديو

الشناوي يقرر رد مقدم تعاقده مع الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد حصد المركز الثاني في كأس العالم

المنتخب الفائز بكاس العالم ٢٠١٨ .. فرنسا تحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخها

بطل كاس العالم 2018 .. فرنسا تسجل رباعية في كرواتيا وتفوز بالمونديال

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

فيديو

خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في القانون الجديد.. فيديو
خالد ميري: البرلمان وافق على مد سن التقاعد للصحفيين والعمال ..فيديو
التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور
بث مباشر..احتفالات الجماهير الفرنسية بعد الفوز بكأس العالم
الآلاف يشاهدون نهائي كأس العالم في مركز شباب الجزيرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟