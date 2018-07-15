خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في القانون الجديد.. فيديو

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النواب تجاوب مع ملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة.



وأضاف وكيل نقابة الصحفيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عقوبات الحبس فى جرائم التمييز بين المواطنين أو الخوض فى الأعراض، أو التحريض على العنف منصوص عليها فى قانون العقوبات".



وأكمل:" أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على التجاوب لملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة".