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برلمان

أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:49 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين مع نظيره العراقي
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
عقب استقبال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب للأمين العام لمجلس النواب العراقي، استقبله بمكتبه المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

وفي إطار هذا اللقاء، وقع المستشار أحمد سعد الدين مع نظيره العراقي صلاح الدين أحمد عبدالعزيز، بروتوكولا للتعاون المشترك بين الأمانتين العامتين لمجلسي النواب المصري والعراقي.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز القدرات والكفاءات فى العمل البرلمانى، وتطوير البرامج التدريبية وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسستين، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين، وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا الأمانتين، إضافة إلى تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني بشكل تبادلي بين البلدين.

واتفق الطرفان على وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما رود في بروتوكول التعاون المشترك، من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين الطرفين.
أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور
أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور
أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور
أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور
أمين عام النواب يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي.. صور

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