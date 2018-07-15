مباراة فرنسا وكرواتيا .. نبيل الحلفاوى : الديوك فازو على الطريقة الإيطالية

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كاس العالم على نظيره الكرواتى باربعة اهداف مقابل هدفين.



وقال نبيل : "فرنسا قطعت مشوارها للفوز بكأس العالم على الطريقة الإيطالية".



يذكر ان اخر اعمال نبيل الحلفاوى مسلسل "امر واقع" الذى عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه كريم فهمى.