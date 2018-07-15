إصابة 3 سيدات فى حريق محدود بقطار مميز بنجع حمادي

أسفر حريق محدود فى إحدى عربات القطار المميز رقم 993 عن إصابة 3 سيدات خلال التدافع والهروب من القطار خلال توقفه بمحطة قطارات نجع حمادي.



تلقى اللواء علاء الدين محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود في عربة قطار رقم 993 مميز المتجه من الأقصر إلى القاهرة، أثناء توقفه بمحطة نجع حمادي، نتيجة ماس كهربائي لحق بالعربة أدى إلى اشتعال النيران والتى تمت السيطرة عليها فى الحال.



ونتج عن تدافع ركاب القطار إصابة عدلية عبدالعظيم سيد، 57 عامًا، ونجلتها ضحى فاضل أبو النجا، 23 عامًا، وكريمة السيد حامد، 33 عامًا، بكدمات وجروح بسيطة.

