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أخبار العالم

ترامب يهنئ فرنسا لفوز منتخبها بكأس العالم

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:06 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد عثمان
هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، فرنسا بمناسبة حصول منتخبها الوطني على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال ترامب على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهانينا لفرنسا التي لعبت مباراة غير عادية على فوزها بكأس العالم 2018".

وهنأ ترامب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا على دورهم في تنظيم البطولة، واصفًا البطولة بأنها الأفضل على الإطلاق.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب ببوتين غدا في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ترامب يهنئ فرنسا بمناسبة فوز منتخبها بكأس العالم ترامب يهنئ فرنسا بمناسبة فوز منتخبها بكأس العالم

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