ترامب يهنئ فرنسا لفوز منتخبها بكأس العالم

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، فرنسا بمناسبة حصول منتخبها الوطني على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.



وقال ترامب على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهانينا لفرنسا التي لعبت مباراة غير عادية على فوزها بكأس العالم 2018".



وهنأ ترامب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا على دورهم في تنظيم البطولة، واصفًا البطولة بأنها الأفضل على الإطلاق.



ومن المقرر أن يلتقي ترامب ببوتين غدا في العاصمة الفنلندية هلسنكي.