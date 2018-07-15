ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محمد بن راشد لـ فرنسا وكرواتيا : مبروك الكأس واللعب الجميل

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:11 م
محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم
محمد عثمان
هنأ نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، المنتخب الفرنسي لفوزه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018، مثنيًا أيضًا على الأداء الجيد للمنتخب الكرواتي.

وقال بن راشد على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك لفرنسا كأس العالم. مبروك لكرواتيا اللعب الجميل".

كما وجه حاكم دبي تهنئته لروسيا لاستضافتها وتنظيمها للبطولة، مضيفًا: "تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع. استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع.. واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقًا".

ترشيحاتنا

نهائي كأس العالم.. الجماهير تقتحم الملعب وتوقف المباراة

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير.. فيديو و صور

انفجار في كابول نجم عن هجوم انتحاري

وزيرة الصحة: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات سنة حسنة وليس قرارا وزاريا

مباراة فرنسا وكرواتيا .. محمد هنيدي: مبروك علينا كعرب وأفارقة

120 ساعة بحث تكشف لغز أطفال المريوطية.. أمهم ريكلام جمعت بين 4 أزواج.. قتلهم حريق فتخلصت من جثثهم بالشارع.. فيديو

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

سقوط مرتكبي واقعة جثث أطفال المريوطية.. حريق وراء وفاة الضحايا.. وتحليل البصمة الوراثية يكشف مفاجأة عن أزواج المتهمة

بث مباشر .. انطلاق حفل ختام كأس العالم في روسيا 2018

خالد الغندور يكشف عن رأيه في مصطفى فتحي

كشف غموض العثور على طفلين توأم وسط الزراعات بطوخ

إقالة سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد حصد المركز الثاني في كأس العالم

المنتخب الفائز بكاس العالم ٢٠١٨ .. فرنسا تحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخها

بطل كاس العالم 2018 .. فرنسا تسجل رباعية في كرواتيا وتفوز بالمونديال

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

فيديو

خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في القانون الجديد.. فيديو
خالد ميري: البرلمان وافق على مد سن التقاعد للصحفيين والعمال ..فيديو
التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور
بث مباشر..احتفالات الجماهير الفرنسية بعد الفوز بكأس العالم
الآلاف يشاهدون نهائي كأس العالم في مركز شباب الجزيرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟