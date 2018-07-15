محمد بن راشد لـ فرنسا وكرواتيا : مبروك الكأس واللعب الجميل

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، المنتخب الفرنسي لفوزه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018، مثنيًا أيضًا على الأداء الجيد للمنتخب الكرواتي.



وقال بن راشد على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك لفرنسا كأس العالم. مبروك لكرواتيا اللعب الجميل".



كما وجه حاكم دبي تهنئته لروسيا لاستضافتها وتنظيمها للبطولة، مضيفًا: "تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع. استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع.. واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقًا".