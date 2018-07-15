مباراة فرنسا وكرواتيا .. محمد هنيدي: مبروك علينا كعرب وأفارقة

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم على نظيره الكرواتى بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وقال هنيدي عقب مباراة فرنسا وكرواتيا: "مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كأس العالم.. ومبروك لينا كافارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول إفريقية بطلة كاس العالم".



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدى كان مسلسل "ارض النفاق" الذى عرض فى رمضان الماضى وشاركته فى البطولة هنا شيحة ودلال عبد العزيز وإخراج ماندو العدل.