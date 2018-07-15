ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مباراة فرنسا وكرواتيا .. محمد هنيدي: مبروك علينا كعرب وأفارقة

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:02 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم على نظيره الكرواتى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال هنيدي عقب مباراة فرنسا وكرواتيا: "مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كأس العالم.. ومبروك لينا كافارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول إفريقية بطلة كاس العالم".

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدى كان مسلسل "ارض النفاق" الذى عرض فى رمضان الماضى وشاركته فى البطولة هنا شيحة ودلال عبد العزيز وإخراج ماندو العدل.

موضوعات متعلقة

هنا شيحة تنشر صورة جديد مع ابنها مالك

نجوى فؤاد تنضم للفنان محمد هنيدي في مسلسل "أرض النفاق"

نجوى فؤاد: وافقت على الظهور كضيف شرف بـ"أرض النفاق".. لهذا السبب

شاهد.. أكشن محمد هنيدي في برومو «أرض النفاق»

سامي مغاوري يصور مشاهده في "أرض النفاق" مع أحمد سمير فرج

محمد هنيدى يسخر من هزيمة منتخب مصر بهذه الصورة

ترشيحاتنا

22 معلومة لا تفوتك عن مباراة فرنسا وكرواتيا بنهائي كأس العالم

120 ساعة بحث تكشف لغز أطفال المريوطية.. أمهم ريكلام جمعت بين 4 أزواج.. قتلهم حريق فتخلصت من جثثهم بالشارع.. فيديو

عاجل ..انطلاق مباراة فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم .. بث مباشر

بعد زواجها من أجنبي.. أبرز إطلالات مني هلا.. صور

المباراة النهائية لكأس العالم 2018.. فرنسا وكرواتيا بث مباشر

رسميا.. كورتوا أفضل حارس في مونديال روسيا

النواب يوافق على إقامة الأجانب فى مصر.. منح الجنسية بمقابل وديعة بحد أدنى 7 ملايين جنيه.. عبد العال: لا تباع ولا تشترى.. والحكومة: ميزة جاذبة للمستثمرين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالإسم و رقم الجلوس.. الآن

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

لحظة تسليم بوتين راية مونديال 2022 لأمير قطر.. فيديو

كشف غموض العثور على طفلين توأم وسط الزراعات بطوخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروب الشاى باللبن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من رئيسة كرواتيا بعد حصد المركز الثاني في كأس العالم

المنتخب الفائز بكاس العالم ٢٠١٨ .. فرنسا تحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخها

بطل كاس العالم 2018 .. فرنسا تسجل رباعية في كرواتيا وتفوز بالمونديال

لأول مرة.. أجهزة لممارسة الرياضة في ميادين مصر الجديدة مجانا

كارثة أثرية تهدد مسجد تربانة آخر مساجد العثمانيين بالإسكندرية.. صور

فيديو

خالد ميري: البرلمان استجاب لمطالب الصحفيين في القانون الجديد.. فيديو
خالد ميري: البرلمان وافق على مد سن التقاعد للصحفيين والعمال ..فيديو
التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور
بث مباشر..احتفالات الجماهير الفرنسية بعد الفوز بكأس العالم
الآلاف يشاهدون نهائي كأس العالم في مركز شباب الجزيرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟