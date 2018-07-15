طريقة جديدة لإعداد البيتزا بمذاق غير متوقع

نقدم لكم طريقة تحضير بيتزا البطاطس بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على سى بى سى سفرة.



مقادير البيتزا

بطاطس

انشوجة

مشروم

فلفل ألوان

بصل

جبنة بارميزان

جبنة موتزريلا مبشور

صلصة طماطم

زبدة

بيض

بقسماط

ملح - فلفل

زيت

طريقة تحضير البيتزا:

* اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها وأضيفي اليها نوعي الجبنة والملح والفلفل

* ادهني صينية الفرن بقليل من الزبدة ثم رشي عليها قليل من البقسماط

* ضعي البطاطي في الصينية وعليها اضيفي صلصة الطماطم وشرائح البصل والمشروم والفلفل الألوان والجبنة الموتزريلا والأنشوجة

* ادخليها فرن ساخن.... وقدميها بعد أن تبرد



