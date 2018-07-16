فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018

حصد منتخب فرنسا البطولة الأكثر شعبية كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا، وذلك بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي.



وينشر لكم "صدى البلد" فيديو جراف لجوائز الفيفا بمونديال روسيا:-



-منتخب فرنسا بطل مونديال روسيا 2018



- مبابي مهاجم فرنسا أفضل لاعب صاعد



- كورتوا "بلجيكا" أفضل حارس في مونديال روسيا



- هاري كين "إنجلترا" هداف كأس العالم برصيد 6 أهداف



- مودريتش "كرواتيا" أفضل لاعب في المونديال



-منتخب الإسباني جائزة اللعب النظيف

