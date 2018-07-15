بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: الشيخ فلان تزوج طلق هم شافوه بيعمل جريمة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من إيذاء الناس فى أعراضهم وعوراتهم، وسيفضحهم الله يوم القيامة.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كل شوية يقولك فلان طلق، فلان اتزوج، هو عمل جريمة سبة، وتلاقى واحد يقولك شوفت الشيخ فلان عمل إيه، ده رمز، مينفعش، يا عم إن اللى هتحاسبه، ربنا بس اللى يحاسب"، مؤكدا أن الله يقول للنبى فى كتابه العزيز: " ليس عليك من حسابهم من شىء".



واستكمل: "الناس اللى هتدخل النار هم اللى بيخوضوا فى أعراض والأمور الشخصية الناس سواء شيخ أو غيره"، مستشهدا بقول الله تعالى: " مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ".

