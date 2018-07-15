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منوعات

امرأة تظل على قيد الحياة سبعة أيام بفضل رادياتير سيارتها

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:47 م
صدى البلد
محمد البرمي

قالت السلطات إنه تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريجون الأمريكية من قاع جرف ساحلي بكاليفورنيا بعد اختفائها قبل أسبوع.

وتمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها الجيب التي تحطمت.

وحظي اختفاؤها باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت هي وسيارتها أخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين كارميل في السادس من يوليو تموز على بعد نحو 50 ميلا شمالي الطريق الرئيسي الذي عُثر عليها فيه.

وقال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري إن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز(23 عاما) مساء الجمعة بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيا في قاع جرف عمقه 200 متر في منطقة بيج سور.

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا في بيان إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب. وأضافت أنها في حالة مستقرة ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاح في المخ خلال التصادم.

وقالت هرنانديز للمحققين إنها انحرفت عن الطريق لتفادي إصابة حيوان في السادس من يوليو تموز وسقطت في الجرف .

وأكدت شرطة الطرق السريعة إنها ظلت على قيد الحياة ”من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها“.

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