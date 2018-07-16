رئيس تحرير مجلة البيت لصدى البلد: لم أتخيل العمل بمجال الصحافة والهندسة كانت طموحي ..لا أخشى المغامرة المحسوبة في عملي وأبحث عن الجودة ..فيديو وصور

سوسن مراد عز العرب لـ "صدى البلد":

العمل في الصحافة لم يكن طموحي .. ومجلة البيت غيرت مساري

لا أخشى المخاطرة المحسوبة في عملي

خبرتي لمدة 13 عاما أهلتني لمنصب رئيس التحرير التنفيذي بالمجلة

نتواصل مع مختلف الخبرات في إعداد مجلة البيت.. ونتعلم من الجميع

الصحافة تمر بمرحلة اختبار .. والبقاء لمن يجتهد ويجود

أسعى للموازنة بين حياتي الشخصية والعملية

رسالتي للشباب أن يفتحوا أبواب استقبال المعلومة والتعلم دائما



النجاح عطاء مستمر .. وتحدياته لا تنتهي عند الوصول للمنصب الرفيع، لأنك ما إن تصل إلى هذا المنصب حتى تكون محل اختبار من جديد" ، هذه هي رؤية سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت لمعنى النجاح ، في الغالب لن تتخيل أبدا أن خلف هذا الوجه الرقيق الحالم والذوق الرفيع، شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات وقيادة فريق من العمل الصحفي ليكون رائدا في تخصصه.



تعتبر عز العرب أحد القيادات الصحفية المميزة على الرغم من أنها كانت الأصغر سنا بين رؤساء تحرير إصدارات الأهرام، حينما تولت منذ ما يقرب من عام رئاسة تحرير مجلة البيت ، والتي كانت الأولي في مجال مجالات العمارة والفنون الديكور..



كيف كانت بدايتك في العمل الصحفي ؟



البداية كانت مثل أي صحفية صغيرة، كنت طالبة في فنون جميلة قسم عمارة داخلية، وظهرت مجلة البيت ، و كانت تجربة جديدة وشغلها جديد على مجال الصحافة لكن كنت محظوظة بالمشاركة فيها بداية من العدد الثاني ، ابتديت أشوف وأتعلم وأتفرج وخدت الموضوع (سلمة سلمة) وكنت أسعى لتطوير قدراتي وقدرة الملاحظة حتى أصبحت فردا مؤثرا في فريق العمل بعيدا عن أي ترتيب وظيفي .



هل كان العمل بمجال الصحافة طموحك ؟



على الرغم من انتمائي لعائلة ارتبط اسمها بالصحافة، و لفترة زمنية طويلة عمل الوالد ووالدة بمجال الصحافة من زمان الوالد والوالدة كانوا صحفيين واتعلمت منهم حب الصحافة والكتابة والقراءة، لكن عمري ما تخيلت إني أدخل مجال الصحافة وكنت طوال الوقت أطمح للعمل كمهندسة ، ولكن مجلة البيت حقيقي غيرت المسار .



ما سر نجاحك وهل تخشين المخاطرة في عملك ؟

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سر نجاحي إنني أمارس عملا أحبه .. أنا أعشق مجلة البيت وأرغب في تطورها بشكل دائم.



ولا أخشى المخاطرة في عملي طالما انها محسوبة .. في حد ممكن يقول انا في منطقة النجاح ومش عاوز مخاطرة لا أنا بحب أخود المخاطرة المحسوبة واجتهد جدا في ان تكون تلك المخاطرة في الاتجاه السليم، ونسعى للتجويد فيها بقدر ما نستطيع.



ونسعى للتجويد في أفكارنا بقدر ما نستطيع، ونتواصل مع كافة الخبرات ولا نفكر منفردين، وكثيرا ما نستشير بعض المصممين والكتاب وهناك من يكتبون في العدد ليسوا من المجموعة الأساسية لمجلة البيت ، ونحن نتعلم من الجميع ، ومن الشباب الصغير أيضا .



كيف انتقلتي لمنصب رئيس تحرير المجلة ؟



عندما خرج رئيس التحرير السابق على المعاش ، كان لابد من اختيار آخر جديد ، وتقدم الجميع بمشروعه وأفكاره وأحلامه لمجلة البيت ، وأنا كتبت كل أفكاري وأحلامي للمجلة بعد خبرة 13 عاما بكل تفاصيلها .. كنت عارفة كل تفصيلة فيها وكل مكان اتصور وكل نقطة ضعف وقوة .



وشعرت أن لدي قاعدة من المعرفة الكافية عن المجلة استطيع أن أنطلق منه وأحقق احلامي، وحينها تم اختياري كرئيس تحرير تنفيذي للمجلة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة "سناء البيسي" ، حيث لم يكن قد طبق بعد نظام تعيين رؤساء التحرير .



وتم تعيين عزة الحسيني الرائعة جدا رئيس تحرير وكنت رئيس تنفيذي ، ثم تم اختياري كرئيس تحرير من جانب الهيئة الوطنية للصحافة منذ حوالي عام وأشهر قليلة .



ما أبرز التحديات التي مرت عليكي خلال عملك بالمجال ؟



كل لحظة تحول هي لحظة صعبة وعليك أن تكون قويا ومثابرا وتقوم بكل ما عليك ، وفي ذلك الوقت كنت أصغر تحرير تنفيذي وكان عندي 35 سنة ، وكان هذا تحدي صعب ، وبعد الاختيار يأتي الاختبار ، لأنك بيكون عندك الطاقة و الثقة والفرصة ولابد أن تثبت نفسك.



ما هي نوعية الصحافة القادرة على الاستمرار والنجاح في رأيك ؟



الصحافة تمر بمرحلة اختبار واللي هيكمل هو اللي هيجود في عمله ويراعي ضميره في كل خطوة ، في الكتابة والمراجعة والصورة والدقة والأمانة وبذل المجهود اللازم في كل عمل صحفي.



هل تأثرت حياتك الشخصية بالعمل ؟

أحاول كأي شخص تقسيم وقتي بين حياتي الشخصية والعملية بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى .. وفي النهاية أنا أمارس عملا أحبه وأجتهد فيه.



هل هناك رسالة معينة توجهينها إلى الراغبين في العمل بمجال الصحافة ؟



رسالتي هي: "اشتغلوا على نفسكم واتعلموا كتير وخليك دائما فاتح ابواب الاستقبال استقبل المعلومة والصورة والأسلوب والحركة ومتخافش من حاجة ومتخليش عندك حدود للحلم ودائما ضع أمامك نموذج بعيد اوي عشان حلمك يبقى كبير، وفي الآخر هو هيطلع حلمك انت مش حلم حد تاني ، وعمرك ما هتلطع نسخة من حد هتطلع نفسك بعد فترة هتغلط شوية هتتخبط شوية لكن في النهاية هتنجح".

