مجاهد: المشروعات الجديدة تقضي على أزمة نقص المياه بالقليوبية

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه جار افتتاح عدد 3 مشروعات مياه بالمحافظة نهاية العام الجاري.



وأضاف "مجاهد"، فى بيان اليوم، أن الطاقة الإنتاجية للمحطات الثلاث تتخطى الـ400 ألف متر مكعب يوميا وهو ما يعني القضاء على نسبة 70% من إشكالية نقص المياه بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحا أن نصيب الفرد داخل المحافظة في اليوم لا يتخطى الـ100 لتر في الثانية وهو ما يعني وجود نقص في المياه وتراجع نصيب الفرد، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من المشروعات الثلاثة سيرتفع نصيب الفرد من المياه بصورة كبيرة، فضلا عن اختفاء ظاهرة نقص وانقطاع المياه بالمحافظة.



وحول تفاصيل محطات المياه الجاري تنفيذها أكد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه "جار العمل في إنشاء محطة مياه بسرياقوس بطاقة 145 ألف متر مكعب فى اليوم والتي تقضي على مشكلة المياه بمركز الخانكة الذي عانى كثيرا من شح المياه وجار تنفيذ توسعات لمحطة مياه عرب جهينه بمركز شبين القناطر بطاقة قدرها 1000 لتر في الثانية ما يعادل 86 ألف متر مكعب في اليوم وسوف تقضى على مشكلة نقص مياه مركز شبين القناطر".



وأضاف أنه جار تنفيذ توسعات لمحطة مياه العبادلة مركز طوخ بطاقة 800 لتر فى الثانيه أى ما يعادل 68 ألف متر مكعب في اليوم والتي تقضي على مشكلة نقص المياه لأكبر مركز بالقليوبية، لافتا إلى أن المشروعات ستنتهى تماما وتدخل الخدمة نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تحدياتها في سبيل تحقيق منظومة مياه شرب كافيه صحيحة وصرف صحى آمن.



وأوضح "مجاهد"، أن الشركة تعوض نقص المياه بالمحافظة من خلال عدة إجراءات وآليات متبعة من خلال نظام المناوبات فى بعض المناطق أو إنشاء شبكات ومحطات مياه مؤقتة لحين الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.