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أخبار البلد

منير يحاضر بالهيئة الإنجيلية عن البروتوكول

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:08 م
السفير أشرف منير
السفير أشرف منير
محمد وديع
كلف سامح شكري، وزير الخارجية، السفير أشرف منير، مساعد وزير الخارجية للمراسم، بإلقاء محاضرات حول البروتوكول لأعضاء الهيئة الإنجيلية.

وألقي السفير منير مجموعة من المحاضرات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حول قواعد الأسبقيات العامة في الدولة والاعداد للزيارات والحفلات الرسمية وضوابط السلوك الاجتماعي. 

وكان الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، رئيس الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية طلب من وزير الخارجية الاستفادة من خبرات وزارة الخارجية في المجالات البروتوكولية حيث كلّف الوزير شكري السفير أشرف منير بالقيام بهذه المهمة .

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