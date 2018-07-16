اليوم .. جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن استعداد الجامعة لبدء تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة، وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق ١٦يوليو، وقال انه تم تخصيص معامل مركزية بالحرم الجامعي القديم ، منها معمل مدرجات كلية التجارة بالدور الأرضي، و معامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، وتحتوي المعامل على ٨٠ جهاز كمبيوتر تستعد لاستقبال الطلاب اثناء مرحلة التنسيق.



هذا وقد اجتمع أمس رئيس الجامعة مع العاملين بشبكة المعلومات المركزية، بحضور الدكتور محمود ابو المجد مدير شبكة المعلومات وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لعام ٢٠١٩/٢٠١٨م.



وشدد عزيز خلال الاجتماع على تلبية كافة احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق ، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.



وأوضح الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتجهيز لأعمال التنسيق منها تحديث البرامج على أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما تم اختبار سرعة النت، و صيانة اجهزة التكييف بالمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب.



وتبدأ المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لهذا العام ابتداءً من اليوم الاثنين وتستمر لمدة 5 ايام حتى يوم الجمعة الموافق ٢٠يوليو، بحد أدنى 96.1% لشعبة علمي علوم، و93.9% لشعبة علمي رياضة و٨٠% لشعبة أدبي.