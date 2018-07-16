رئيس جامعة سوهاج يناقش الخطة المستقبلية للبوابة الإلكترونية

اجتمع الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أمس الأحد، مع فريق عمل البوابة الإلكترونية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن والخطة المستقبلية لمشروع البوابة.



تناول الاجتماع مناقشة المتطلبات اللازمة لتطوير الموقع الاليكتروني للجامعة، واحتياجاته من أجهزة وفريق عمل.



وخلال اللقاء أصدر رئيس الجامعة توجيهاته لإدارة التنظيم والإدارة بالجامعة بتوفير عدد ٢مترجمين للغة الانجليزية، واثنين مترجمين للغة الفرنسية، وايضًا توفير اثنين مطور ويب وثلاثة صحفيين، وعدد واحد ويب designer.



كما أصدر عزيز توجيهاته بتوفير عدد اثنين سيرفر وذلك لرفع كفاءة الموقع الاليكتروني للجامعة، وتكليف مدير مركز الخدمات الاليكترونية والمعرفية بالجامعة بسرعة انشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات it unit بكليات الهندسة، والألسن، والآثار، والحقوق، وكلية التربية رياضية.



وأوضح الدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية، عن محتويات موقع الجامعة حاليًا، حيث تم انشاء ١٥ موقعا لكل كلية من كليات الجامعة بجانب الموقع الرئيسي، كما تم انشاء ١٢موقع باللغة الانجليزية، وايضًا موقع باللغة الفرنسية، موضحًا انه تم حديثًا تطوير موقع خاص لصفحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بإضافه البيانات الخاصة بكل عضو هيئة تدريس بالجامعة، والمواد الدراسية الخاصة به وأبحاثه وذلك بشكل ميسر.





