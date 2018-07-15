علي جمعة : القرآن متشابه مع الكتب السماوية السابقة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن القرآن والتوراة والإنجيل خرجت من معين واحد، مشيرا إلى أن النجاشي قال ذلك، مضيفا أن كل من يسمع القرآن يقول إنه العهد الأخير لأنه آخر كلمة من كلمات الله في اتصاله بالبشر.



وأضاف"جمعة" خلال لقائه على " سي بي سي"، أن القرآن متشابه مع الكتب السماوية السابقة، لأنهم "خرجوا من مشكاة واحدة"، مشيرا إلى "أن المردود اللغوي في نفوس الناس وراءه حكمة بليغة وعق وفهم تام".

