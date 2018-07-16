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فن

بيونسيه تحتفل بفوز فرنسا على طريقتها الخاصة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
يتزامن تتويج فرنسا بكأس العالم ٢٠١٨ بالوقت الذي تتواجد فيه بيونسيه في باريس لإحياء حفلاتها الغنائية ضمن جولتها العالمية on the run 2 .

وأعربت بيونسيه عن سعادتها بفوز المنتخب الفرنسي حيث نشرت صور للجماهير وهي تحمل علم فرنسا اثناء تشجيع عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت فرنسا توجت بلقب كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب الكرواتي بأربع أهداف مقابل هدفين.
بيونسيه تحتفل بفوز فرنسا على طريقتها الخاصة
بيونسيه تحتفل بفوز فرنسا على طريقتها الخاصة
بيونسيه تحتفل بفوز فرنسا على طريقتها الخاصة

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