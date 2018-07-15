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مرأة

كيت ميدلتون بإطلالة مرحة برفقة زوجها.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:49 م
صدى البلد
ريهام قدري
لفتت الدوقة كيت ميدلتون الأنظار أثناء مرافقتها لزوجها الأمير وليام في المباراة النهائية للتنس في بطولة ويمبلدون، رغم حملها، كما لفتت الأنظار الجميع إلى إطلالاتها التي أثنى عليها العديد من نقاد الموضة وشكلت حديث جمهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وتألقت كيت بإطلالة صممت تميز بطابع انيق ولونه الاصفر الجذاب، يبدو أن اللون الأصفر هو المفضل لدى دوقة كامبريدج في هذه الفترة، حيث ارتدته في اكثر من مناسبة ويعتبر هذا اللون من إطلالات كايت التي لم تلق استحسانًا كبيرًا منها .

وظهرت الصور المرح بينها وبين زوجها الأمير وليام اثناء وجودهما وسط الجمهور.
كيت ميدلتون بإطلالة مرحة برفقة زوجها.. صور

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