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حوادث

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 22 قضية تموينية في حملة بالبحيرة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:17 ص
ضبط لحوم فاسدة وتحرير
ضبط لحوم فاسدة وتحرير 22 قضية تموينية في حملة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز والتصدى لتجار السوق السوداء بدمنهور وكوم حمادة ، بناء على توجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين  والدكتور حسنى عباسى مدير الطب البيطرى.

وتمكنت الحملة من ضبط اصحاب محلات جزارة يقوموا بعرض لحوم بلدى حوالى21كجم عليها اختام مقلدة غير حقيقية ومزورة وتشبة الاختام الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما تم تحرير 13 محضرا لمخابز مخالفة بقريتى الطود وبيبان انتجت خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات  بمخابز وللتصرف في 5شكاير دقيق لاحد المخابز بقريه الطود ولعدم وجود قائمه  تشغيل باحد المخابز.

كما تم تحرير 9 مخالفات لتجار تموين لاغلاقهم المحل خلال فتره العمل ولعدم اعلان عن الاسعار بالإضافة إلى ضبط  مستوع متوقف عن العمل فى مواعيد العمل الرسمية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق .

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