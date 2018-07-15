المترو: التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث في سبتمبر





قال المهندس حسن توفيق، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن تكلفة المرحلة الثالثة تصل لحوالي 45 مليار جنيه، وهذه مرحلة من الخط الثالث المكون من 4 مراحل، حيث تصل تكلفة مراحل الخط الثالث بالكامل حوالى 100 مليار جنيه.وأوضح "توفيق"، خلال مداخلته على قناة "دريم"، أن تكلفة المشروعات القومية فى النقل مرتفعة، وتسعى الدولة لتوفيرها، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث قبل البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة.وأشار المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة، سيتم البدء فى التشغيل التجريبي لها في نهاية شهر سبتمبر القادم، على أن يتم افتتاحها خلال شهر ديسمبر من العام الحالى.ولفت إلى أن المرحلة الرابعة تضم محطة هارون بمنطقة مصر الجديدة، ثم هليوبوليس، ألف مسكن نادي الشمس، ثم جسر علوى فى محطة النزهة ثم محطة هشام بركات، شارع جسر السويس، مضيفًا أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالكوبرى العلوى، والمرحلة الرابعة بالكامل سيتم افتتاحها بالكامل فى ديسمبر 2019.