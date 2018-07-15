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ديني

علي جمعة يوضح معنى كتاب أحكمت آياته.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:37 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن كلمة "كتاب أحكمت آياته" يعني أن آياته وصلت للدرجات العليا من التمام، والله عز وجل قادر على أن يضع الأشياء في أماكنها حتى تؤتي ثمارها.

وأضاف"جمعة" خلال لقائه على فضائية " سي بي سي"، خطاب الله هو الحكم الشرعي ، والمقصود به الجمل التامة التي أمرت ونهت في كتاب الله، فهو بلغ التمام في مراده من قصص وشريعة وذكر وغيره .

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