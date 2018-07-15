علي جمعة يوضح معنى كتاب أحكمت آياته.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن كلمة "كتاب أحكمت آياته" يعني أن آياته وصلت للدرجات العليا من التمام، والله عز وجل قادر على أن يضع الأشياء في أماكنها حتى تؤتي ثمارها.



وأضاف"جمعة" خلال لقائه على فضائية " سي بي سي"، خطاب الله هو الحكم الشرعي ، والمقصود به الجمل التامة التي أمرت ونهت في كتاب الله، فهو بلغ التمام في مراده من قصص وشريعة وذكر وغيره .

