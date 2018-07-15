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كأس العالم

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي.. وكارتيرون يشرح خطة مواجهة تاونشيب

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم باستاد الجيش المصري في برج العرب استعداداص لمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من منافسات دورى المجموعات الافريقي.

بدأ المران بمحاضرة فنية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني مع لاعبيه شرح فيها بهض نقاط القوة والضعف في تاونشيب من خلال مشاهدة مباراتي كمبالا سيتي الأوغندي والترجي التونسي مع الجهاز المعاون عدة مرات لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

وشرح كارتيرون خلال المحاضرة خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب؛ وفقا لأسلوب اللعب وخطة المباراة مع التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية المنتظر تطبيقها خلال اللقاء.

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