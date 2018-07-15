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محافظات

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية والخدمية بنجع حمادي

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:36 م
محافظ قنا يتفقد عدد
محافظ قنا يتفقد عدد من المشروعات الانتاجية والخدمية
يوسف رجب
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان-محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة نجع حمادي، تابع خلالها عددا من المشروعات الخدمية والإنتاجية التي يجري تنفيذها بالمدينة، رافقه خلالها رئيس مجلس المدينة ومدير منطقة "هو" الصناعية.

استهل الهجان، جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية القائم علي مساحة 300 ألف متر مربع، موضحًا أنه تم الانتهاء من عمل الجسات الاستكشافية والتأكيدية لعدد 28 هنجر تمهيدا للبدء في اعمال الحفر خلال الفترة القادمة وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ الإنشاءات.

وأوضح المحافظ، أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب و استيعاب العديد من الايدي العاملة خاصة من الحرفيين واصحاب الصناعات الصغيرة، مشيرا الى أنه تم تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالمجمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعًا صناعيًا بـ 12 محافظة، من محافظات الجمهورية، بهدف دعم قطاع الصناعة لتحقيق تنمية صناعية بما يُسهم في زيادة نسبة الناتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات، وترشيد الواردات مشيدا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلًا عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل.

وتابع الهجان، جولته بمعاينة الموقع المخصص لانشاء محطة محولات كهرباء علي مساحة 250000 م2 بجهد 500 / 220 / 66 / 11ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت امبير والتي تتخطي تكلفتها الاستثمارية المليار جنيه والتي ستربط الشبكة الموحدة غرب النيل"جهد 500 ك.ف"بالشبكة الجديدة الجاري انشاؤها بشرق النيل والتي تتصل بمحطة توليد كهرباء شرق بني سويف، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال التمهيدية الخاصة بالموقع،حيث تمت تسويته بالكامل وأنه سوف يتم البدء في عمل سور حول الموقع بالتزامن مع الاعمال المدنية الخاصة بحفر الأساسات التي ستشهدها المحطة خلال الفترة القادمة.
محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية والخدمية بنجع حمادي
محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية والخدمية بنجع حمادي
محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية والخدمية بنجع حمادي

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