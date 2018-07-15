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تعليم

وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:37 م
طارق شوقي
طارق شوقي
أش أ
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة -في تصريح اليوم الأحد- إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أغسطس وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 من نفس الشهر.

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