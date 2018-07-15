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أخبار العالم

احتجاجات عنيفة في شيكاجو بعد مقتل رجل برصاص الشرطة

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:35 م
صدى البلد
رويترز
اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس السبت، أعقبها احتجاج سلمي انتهى في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد بمنطقة ساوث سايد التي تقطنها أغلبية من السود في شيكاجو، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص على رجل اشتبهت بأنه يحمل سلاحا ناريا وأردته قتيلا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حشدا يضم نحو 150 من سكان المنطقة هتفوا قائلين "قتلة". ورشق المحتجون سيارات الشرطة بالحجارة والزجاجات مع تصاعد الاحتجاجات قرب موقع الحادث في شارع 71 .

وواجه رجال الشرطة المحتجين بالهراوات ووقعت اشتباكات بين الجانبين وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية وأظهرته مقاطع مصورة على تويتر.

وقال أنطوني جوجليلمي المتحدث باسم شرطة شيكاجو اليوم الأحد "الوضع برمته كان صعبا على كافة الأطراف".

وقال مسؤولون إن ثلاثة أو أربعة من رجال الأمن أصيبوا بجروح طفيفة في حين لحقت أضرار بإحدى سيارات الدوريات واعتقل أربعة محتجين على الأقل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تذكر بخصوص إطلاق النار، فيما عدا بيان للشرطة قال إنه في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم السبت بالتوقيت المحلي رأى أفراد أمن أثناء قيامهم بدورية رجلا "بدت عليه سمات الشخص المسلح".

وقال جوجليلمي إن الكاميرات التي يرتديها رجال الشرطة وآلات التصوير المثبتة على أعمدة الخطوط الهاتفية صورت الحادث وأظهرت أن الرجل كان مسلحا فيما يبدو بسلاح ناري.

وذكرت الشرطة أنه عثر في موقع الحادث على سلاح ناري وخزنتي ذخيرة يعتقد أنها تخص الرجل.

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