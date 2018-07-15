تنسيق 2018.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2018، منذ قليل، حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبلة الموافق 20 يوليو 2018.





يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.



