ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تنسيق 2018.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:36 م
التنسيق
التنسيق
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2018، منذ قليل، حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبلة الموافق 20 يوليو 2018.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

لتسجيل الرغبات: https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1 
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1 print اقرأ ايضاً
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1 
اقرأ ايضاً
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1

ترشيحاتنا

التاسعة أدبي بالثانوية الأزهرية: صدى البلد أول من بشرني ..فيديو وصور

هاري كين هداف كأس العالم لمونديال روسيا

الشناوي يقرر رد مقدم تعاقده مع الزمالك

مشاهدة أهداف نهائي كأس العالم مباراة فرنسا وكرواتيا

والدة جثث أطفال المريوطية : هربت من أهلى من ١٥ سنة وأنجبتهم من 3 رجال.. فيديو

عاجل ..انطلاق مباراة فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم .. بث مباشر

شرطة التموين: خطوط ساخنة لتلقي شكاوى البيض الصيني

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

امرأة تظل على قيد الحياة سبعة أيام بفضل رادياتير سيارتها

شاهد..رئيسة كرواتيا توزع القبلات والأحضان على اللاعبين بعد فوز فرنسا

الشرقية للدخان: بدء تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية غدا

رسميا.. مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. صور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

وزيرا الزراعة والتموين يشاركان في عزاء قدرى أبو حسين.. صور

فيديو

احتفال خاص للاعبي المنتخب الفرنسي داخل غرفة الملابس .. فيديو
أحمد موسى يكشف الحقيقة الكاملة فى حادثة أطفال المريوطية.. فيديو
عكاشة: الداخلية تعاملت باحترافية لكشف جريمة أطفال المريوطية.. فيديو
أحمد السجيني يوضح أسباب تأخر صدور قانون الإدراة المحلية
أحمد موسى يعرض اعترافات المتهمين في حادث أطفال المريوطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟