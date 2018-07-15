بوسي متهمة بتقليد ممثلة لبنانية ..صور

حظيت إطلالة المطربة المصرية بوسي على إعجاب العديد وتداولت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أطلت بثوب أبيض بنقشات من الورد واعتبرت إطلالتها أنيقة.



ورغم الإطراء الذي حظيت به إطلالة بوسي، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهمها بتقليد النجمة اللبنانية ​نادين نجيم​ في إطلالتها بنفس قماش الفستان لونه قريب جدًا من لون فستان بوسي واشتعلت المقارنات حول من الأجمل بوسي ام نادين .



وكان هناك اختلاف بالفستان في التصميم ولكنه بنفس اللوم ونقشة قماش الفستان، مما جعلهم يتنافسون على الانستجرام .