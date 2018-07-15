بوسي متهمة بتقليد ممثلة لبنانية ..صور

حظيت إطلالة المطربة المصرية بوسي على إعجاب العديد وتداولت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أطلت بثوب أبيض بنقشات من الورد واعتبرت إطلالتها أنيقة.
ورغم الإطراء الذي حظيت به إطلالة بوسي، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهمها بتقليد النجمة اللبنانية نادين نجيم في إطلالتها بنفس قماش الفستان لونه قريب جدًا من لون فستان بوسي واشتعلت المقارنات حول من الأجمل بوسي ام نادين .
وكان هناك اختلاف بالفستان في التصميم ولكنه بنفس اللوم ونقشة قماش الفستان، مما جعلهم يتنافسون على الانستجرام .
ورغم الإطراء الذي حظيت به إطلالة بوسي، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهمها بتقليد النجمة اللبنانية نادين نجيم في إطلالتها بنفس قماش الفستان لونه قريب جدًا من لون فستان بوسي واشتعلت المقارنات حول من الأجمل بوسي ام نادين .
وكان هناك اختلاف بالفستان في التصميم ولكنه بنفس اللوم ونقشة قماش الفستان، مما جعلهم يتنافسون على الانستجرام .