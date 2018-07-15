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ديني

صفحة دار الإفتاء المصرية تغرد منفردة على فيس بوك بـ 7 ملايين متابع

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
وصلت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى سبعة ملايين متابع.

وتعتبر صفحة دار الإفتاء المصرية  من أنشط صفحات المؤسسات الدينية في مصر على السوشيال ميديا تليها وزارة الأوقاف ثم الأزهر الشريف.

وتنشر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك ، بث مباشر شبه يومي لتلقي أسئلة المتابعين والرد الفوري عليها بجانب نشر رؤية أهلة الشهور العربية وأحاديث ومواعظ ‘حكم دينية تفيد المسلمين.

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