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أخبار العالم

أمير الكويت يؤكد استعداد بلاده لمساعدة العراق

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:35 م
أمير الكويت
أمير الكويت
أش أ
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات العراقية.

واستعرض أمير الكويت - خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي - مع العبادي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تقديره على هذا التواصل، الذي يجسد أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق، ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث، ومتمنيا أن يسوده الأمن والسلام، وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتظافر كافة الجهود، سعيا لتحقيق كل ا فيه الخير والصالح للعراق وشعبه، وأن يتمكن البلد من تجاوز هذه الظروف.

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