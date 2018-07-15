ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يشبّه بوتين بزعيم كوريا الشمالية

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:40 م
صدى البلد
محمد عثمان
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين شخص يتسم بالقسوة، وذلك قبل يوم من اللقاء المقرر بينهما غدا الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وفي لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف الصحفي بيرس مورجان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بأنه ديكتاتور لا يعرف الرحمة، فيما اتفق ترامب مع هذا الوصف قائلًا إنه يتعامل مع الناس الذين "لا يرحمون".

ووجه مورجان سؤالا لترامب حول ما إذا كان الرئيس بوتين، واحدا من أولئك الناس، ليرد ترامب قائلًا: "لا أستطيع قول ذلك لك، ولكن ربما هو كذلك".

وتابع: "اسمع. سيكون جيدًا إذا قمنا بتحسين علاقتنا بروسيا. أنا لا أعرفه (فلاديمير بوتين). التقيت به عدة مرات في قمة العشرين".

وأشار ترامب إلى أنه كان سيصبح من الجيد تحسين علاقته مع بوتين، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن الرئيس الروسي عدو.

وأردف الرئيس الأمريكي: "على الرغم من ذلك. يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا تحسين علاقتهما مع روسيا والصين. هذا أمر جيد وليس سيئًا".

ترشيحاتنا

مكافآت خيالية تنتظر لاعبى منتخب فرنسا بعد التتويج بالمونديال

كريستيانو رونالدو في تورينو للانضمام لتدريبات يوفنتوس

مشاهدة تسليم كاس العالم ٢٠١٨ .. فرنسا تتوج باللقب على حساب كرواتيا

تعرف على ترتيب المنتخبات المشاركة بمونديال روسيا وترتيب مصر كارثي

مدرب المنتخب يوضح حقيقة هجوم كوبر على الجبلاية

شاهد.. رد فعل الرئيسين الفرنسي والكرواتية بعد نهاية نهائي كأس العالم

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي.. وكارتيرون يشرح خطة مواجهة تاونشيب

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

البيض الصيني.. هل يصبح شائعة مثل الأرز يطلقها الفيسبوك.. خبراء يحذرون.. والصحة والتموين تشكلان فرقا للبحث

عاجل ..انطلاق مباراة فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم .. بث مباشر

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. صور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تواسي لاعبي منتخب بلادها

وزيرا الزراعة والتموين يشاركان في عزاء قدرى أبو حسين.. صور

فيديو

احتفال خاص للاعبي المنتخب الفرنسي داخل غرفة الملابس .. فيديو
أحمد موسى يكشف الحقيقة الكاملة فى حادثة أطفال المريوطية.. فيديو
عكاشة: الداخلية تعاملت باحترافية لكشف جريمة أطفال المريوطية.. فيديو
أحمد السجيني يوضح أسباب تأخر صدور قانون الإدراة المحلية
أحمد موسى يعرض اعترافات المتهمين في حادث أطفال المريوطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟