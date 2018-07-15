ترامب يشبّه بوتين بزعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين شخص يتسم بالقسوة، وذلك قبل يوم من اللقاء المقرر بينهما غدا الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وفي لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف الصحفي بيرس مورجان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بأنه ديكتاتور لا يعرف الرحمة، فيما اتفق ترامب مع هذا الوصف قائلًا إنه يتعامل مع الناس الذين "لا يرحمون".



ووجه مورجان سؤالا لترامب حول ما إذا كان الرئيس بوتين، واحدا من أولئك الناس، ليرد ترامب قائلًا: "لا أستطيع قول ذلك لك، ولكن ربما هو كذلك".



وتابع: "اسمع. سيكون جيدًا إذا قمنا بتحسين علاقتنا بروسيا. أنا لا أعرفه (فلاديمير بوتين). التقيت به عدة مرات في قمة العشرين".



وأشار ترامب إلى أنه كان سيصبح من الجيد تحسين علاقته مع بوتين، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن الرئيس الروسي عدو.



وأردف الرئيس الأمريكي: "على الرغم من ذلك. يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا تحسين علاقتهما مع روسيا والصين. هذا أمر جيد وليس سيئًا".