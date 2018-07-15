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كأس العالم

الزمالك يؤدي مرانه المسائي في ألمانيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:39 م
صدى البلد
ملك موسي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه المسائي اليوم، الأحد، في معسكره بألمانيا بصورة طبيعية بعد متابعة الجهاز الفني ولاعبي الفريق لمباراة نهائي كأس العالم الذي جمع فرنسا وكرواتيا، والتي فاز بها منتخب الديوك بنتيجة 4 / 2.

يأتي ذلك على العكس مما أعلن الموقع الرسمي للزمالك بأن الجهاز الفنى للزمالك الغى المران المسائى حتى يتم إتاحة أكبر فرصة لمتابعة المونديال، إلا أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق أقام المران المسائي بشكل طبيعي. 

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في الفترة المقبلة. 

وخضع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لبرنامج تدريبي مكثف بسبب انضمامه مؤخرًا للمعسكر.

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