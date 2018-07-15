تعرّف على نتائج الأهلي في بطولة القاهرة للسباحة «تحت 12 سنة»

أختتمت بطولة منطقة القاهرة للسباحة، التي أقيمت بفرع النادي بمدينة نصر، اليوم، الأحد، رسميًا، بانتهاء منافسات المرحلة العمرية «تحت 12 سنة»، وجاءت نتائج الأهلي كتالي:



– في المرحلة العمرية «تحت 12 سنة – بنات»، جاء الأهلي في المركز الأول، وحصلت لاعبة النادي «ملك هشام» كأس أحسن سبّاح، وأحسن رقم في البطولة.



– وفي المرحلة العمرية «تحت 12 سنة – أولاد»، جاء الأهلي في المركز الثاني، وحصل «محمد إيهاب» على كأس أحسن رقم في البطولة.



كانت منافسات البطولة قد انطلقت في الأول من يوليو الجاري بمجمع حمامات سباحة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، قبل أن تختتم اليوم بمنافسات المرحلة العمرية «تحت 12 سنة».