مجدي البدوي: تغير نظام ساعات العمل يتطلب حوارا مجتمعيا

قال مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه يجب ان يكون هناك حوار مجتمعى قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الخاصة بتغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به فى القطاع الحكومى.



وأكد البدوي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب النظر إلى التفاصيل التى دعت الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء وما هي الحوافز التى ستقدمها لتطبيقه، مضيفًا أن الجميع ينتظر قانون العمل الجديد.



وأوضح البدوي، أنه يجب أنشاء ورش عمل لتفهم التغيير ومعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية ومعالجتها.



يذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يدرس تغيير نظام ساعات العمل التقليدى المعمول به فى القطاع الحكومى، واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن، وفق آلية تضمن انتظام العمل طوال أيام ‏الأسبوع، عدا الجمعة، مع إلغاء إجازة السبت، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.‏