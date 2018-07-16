العربية للتنمية تطلق ملتقى قيادات المستقبل بالقاهرة

تبدأ اليوم الإثنين، أعمال ملتقى "قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية " عصر جديد – متطلبات جديدة" والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.



وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة بأن الهدف من الملتقى عرض وتناول التحديات والتحولات الاستراتيجية في نظم القيادات وفي إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة.



وقال القحطاني إن الملتقى يهدف كذلك إلى التعرف على الخبرات والتجارب العالمية والعربية في مجال اختيار وتنمية مهارات وإدارة أداء وتحفيز قادة المستقبل، وتعزيز دور القيادات في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها.



يشارك في الملتقى خبراء من ست دول عربية من الإمارات ، البحرين ، سلطنة عمان، و فلسطين، الكويت، ومصر.

