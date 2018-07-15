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أخبار العالم

إعلامي إماراتي: إيران وتركيا ستتخليان عن نظام الحمدين قريبا

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:44 م
جمال الحربي
جمال الحربي
شريف سيد
قال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، إن نظام الحمدين في قطر سيواجه وضعًا صعبًا في المرحلة المقبلة مع التطورات في الداخل الايراني والتركي. 

وكشف الحربي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " قريبًا ستنشغل إيران وتركيا بمشاكلهما الداخلية التي يبدو أنها في طريقها للتفاقم..وسيترك تنظيم الحمدين وحيدًا ليواجه مصيره المحتوم مثله مثل القاعدة وداعش وتنظيم الإخوان الإرهابي" .

وكتب الحربي في تغريدة أن تنظيم الحمدين يواصل إساءاته لدول الجوار مدفوعًا برهاناته الخاسرة على تنظيم الاخوان الإرهابي وتركيا و إيران وربما إسرائيل التي قالوا يومًا إنهم يستخدمونها لتخفيف الضغط عليهم..!! لكن أين المفر إلا إذا أبحرت الجزيرة لضفاف إيران جغرافيًا كما أبحرت سياسيا..!!".

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