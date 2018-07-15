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محافظات

ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:00 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ينفرد "صدي البلد " بنشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض بمحافظة بني سويف وموعد ومكان الاختبارات.

حيث أعلنت مديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن مواعيد اختبارات كشف الهيئة والاختبار الشخصي والإملاء والطبى واللغة الانجليزية للطالبات الجدد المرشحات للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسى 2018 /2019.

كما أعلنت المديرية عن أسماء المرشحات للقبول بمدارس التمريض الأساسى والاحتياطى بجميع المراكز ببني سويف .

وفيما يلي كشف بأسماء الطالبات المرشحات والمواعيد المقررة للامتحانات .


ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف
ننشر أسماء الطالبات المرشحات للقبول بمدارس التمريض ببني سويف

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