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أخبار العالم

ماكرون يحتفل مع المنتخب الفرنسي برقصة الـDAP الشهيرة.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بفوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي في نهائي مونديال كأس العالم 2018.

وظهر الرئيس الفرنسي وهو يرقص رقصة الـDAP الشهيرة والخاصة أيضًا بنجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايند بول بوجبا.

وحصلت فرنسا على لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، عقب الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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