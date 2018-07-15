ماكرون يحتفل مع المنتخب الفرنسي برقصة الـDAP الشهيرة.. فيديو

When Benjamin Mendy asks French president Emmanuel Macron to dab 😂#WorldCupFinal pic.twitter.com/Hr2rdVkn8C — Indy Football (@IndyFootball) July 15, 2018

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفل بفوز منتخب بلاده على نظيره الكرواتي في نهائي مونديال كأس العالم 2018.وظهر الرئيس الفرنسي وهو يرقص رقصة الـDAP الشهيرة والخاصة أيضًا بنجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايند بول بوجبا.وحصلت فرنسا على لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، عقب الفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.