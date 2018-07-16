الجمارك تفرج عن 1107 قطع غيار سيارة ببورسعيد بنهاية الشهر الماضي

أفرجت جمارك السيارات ببورسعيد برئاسة الدكتور محمد الرمال، عن 1107 قطع غيار السيارات بنهاية يونيو الماضي بقيمة 166.3 مليون جنيه.



وذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك أن إجمالي الإيرادات المحصلة على تلك الرسائل الجمركية بلغت 36.2 مليون جنيه منها ضرائب ورسوم جمركية محصلة بـ11.7 مليون جنيه، فيما وصلت الرسوم المحصلة لحساب الجهات الأخرى لـ24.5 مليون جنيه.

