مد فترة حجز الوحدات السكنية بالخصوص حتى منتصف أغسطس

قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أمس الأحد، مد فترة الإعلان لشراء كراسات الشروط والتقديم وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية الجديدة بالخصوص حتى منتصف أغسطس المقبل.



وأشار محافظ القليوبية في بيان، إلى أن المحافظة كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار مكون من غرفتين وصالة مساحة 64 مترا وذلك ضمن مشروع الـ 11 عمارة سكنية بشارع الرشاح بمدينة الخصوص.



وقال المحافظ إنه على من يرغب فى الحصول على وحدة سكنية شراء كراسة الشروط من الوحدة المحلية بالخصوص بمبلغ 100 جنيه وتقدم الاستمارات حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

