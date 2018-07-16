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العلمين الجديدة تستعد لطرح أول وحدات سكنية بالإسكان المتميز قريبا.. وتصل لمستويات متقدمة في تنفيذ المرافق والبنية التحتية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:01 ص
العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
آمنة عبدالعظيم
طرح أول وحدات للإسكان المميز بـ العلمين الجديدة.. قريبا
مسئول بالإسكان: لا توجد شقق لمحدودى الدخل بـ العلمين الجديدة
عبدالغنى: تنفيذ المرافق والطرق يصل لمستويات متقدمة بالعلمين الجديدة

أكد المهندس حسام حسنى نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم خلال أيام طرح أول وحدات ضمن الإسكان المميز بالمدينة للحجز للمواطنين.

وأوضح "حسنى"، خلال جولة بمدينة العلمين الجديدة اليوم، أن الجهاز يقوم بتنفيذ نحو ألفى وحدة سكنية بمساحات من 95 الى 100 متر مربع، وسيتم طرح مابين 300 الى 500 وحدة منها للحجز للمواطنين خلال أيام.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة ستتضمن وحدات لكافة مستويات الدخل، لأن الدولة تستهدف أن تكون مدينة مستدامة وليست مجرد واجهة مصيفية، ونعمل على بناء جامعات مصرية وأجنبية لهذا الغرض، وكذا جار التفاوض مع بعض المستشفيات الكبرى لتنشئ فروعا لها بالمدينة.

كما أكد المهندس حسام حسنى نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه لا توجد وحدات سكنية مخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدينة حتى الآن.

وأضاف "حسنى"، أن المدينة يجرى تنفيذ وحدات سكنية ضمن الإسكان المتميز بها يصل عددها لنحو 2000 "شقة" بمساحات من 95 مترا مربعا إلى 100 متر مربع تقريبا.

ويأتى كلام حسنى متناقضا مع تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أعلن فى بداية 2016 عن إنشاء وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

وتم طرح وحدات سكنية بالمدينة ضمن الإعلان الخاص بوحدات النقابات التى تضمنت 20 ألف "شقة" لأعضاء النقابات المهنية والذى أتى استكمالا للإعلان الثامن للمشروع فى سبتمبر وأكتوبر 2016، بسعر الإعلان وقتها 154 ألف جنيه للوحدة على أن يتم تسليمها بعد عام أسوة بنظام الكراسة الزرقاء بالإعلان الثامن، وتقدم لها عدد محدود من أعضاء النقابات، قالت مصادر بالإسكان أنه نحو 100 فرد فقط، ولم تقم الوزارة بأى إجراءات تجاه هؤلاء الحاجزين حتى الآن رغم مرور نحو عامين تقريبا.

وعلى جانب آخر، قال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لأعمال تشكيل الجزر والبحيرات بالمدينة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب 60%، والشركة المصرية للرى والصرف 45%، وشركة الرى للأشغال العامة 59 %، وتم إسناد أعمال تنفيذ ٥ حواجز أمواج (مرحلة أولى) من الجهة الشرقية لشركة المقاولون العرب، من إجمالى ١٣ حاجز أمواج، لحماية البواغيز والشواطئ، بأطوال حوالى ٢.٥ كم، بمدة تنفيذ ١٢ شهرًا، لحماية حوالى ٨ كم طولى من الشواطئ، ولعدد ٤ بواغيز، وفتحات دخول مياه البحر للبحيرات بعرض ٦٠ مترا للفتحة الواحدة، بتكلفة تقديرية متوقعة ١,٥ مليار جنيه.

وأشار المهندس أسامة عبدالغنى، إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ 2 كوبرى أعلى البواغيز 1 & 2 من المنطقة الشاطئية، لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من أعمال الأعمدة والبلاطات وجسم كوبرى البوغاز رقم (1)، فى اتجاه واحد، بنسبة إنجاز 80%، وتم الانتهاء من أعمال الجسات وتقديم تقرير التربة وتنفيذ 20 خازوقًا بكوبرى البوغاز رقم (2)، بنسبة إنجاز 7.26%، ويجرى إسناد تنفيذ 2 كوبرى أحدهما بالمنطقة الشاطئية على طريق (C-15) والآخر أعلى تقاطع الطريق الساحلى الدولى الجديد مع السكة الحديد، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.

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