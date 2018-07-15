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منوعات

ماذا فعلت DELL العالمية لدعم تقنيات المؤثرات الصوتية بالسينما؟

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:34 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة "دل" عن تعاونها مع استوديوهات مارفل في إنتاجها لفيلم "الرجل النملة والدبور" “Ant-Man and The Wasp”، حيث ستوحد الشركتان جهودهما لتقديم تكنولوجيا جديدة مثيرة في ثقافة العرض، بداية من الملابس المستخدمة وحتى مختبر هانك بيم، ستلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في مختلف جوانب الفيلم.

وبهذه المناسبة، قالت ميندي هاميلتون، نائب الرئيس الأول للشراكات العالمية والتسويق في شركة "مارفل": "تنبع أهمية هذه الشراكة من مساهمتها في جعل تكنولوجيا العرض أكثر واقعية وحياة للمشاهدين. وبالرغم من أننا قد لا نتمكن من تكرار النجاحات التي حققها هانك بيم تمامًا، إلا أننا نأمل أن يلهم الفيلم الناس لمواصلة تجاوز حدود المألوف والممكن، تمامًا كما يفعل أبطالنا".

يمتد هذا التعاون لما هو أبعد من الكاميرا، حيث تلعب أجهزة "دل" دورًا حيويًا في خلق أقوى المؤثرات البصرية في الفيلم. وقامت استوديوهات مارفل بضم شركات المؤثرات البصرية، التي يستخدم عدد منها تقنيات "دل" الواسعة، بما في ذلك خوادم EMC PowerEdge من دل، ومحطات عمل Dell Precision، كبنية تحتية أساسية لتوفير طاقة حوسبية هائلة وقدرة تخزينية ضرورية لمصممي المؤثرات البصرية وذلك بهدف بث الحياة في شخصيات الفيلم ومواقع التصوير الخاص به.

ويعتمد الفنانون وغيرهم، في استديو المؤثرات البصريةDNEG، الذين عملوا على فيلم استوديوهات مارفل "الرجل النملة والدبور"، على ورشات عمل Dell Precision لقيادة عمليات الواجهة الأمامية. ويعتبر خط Precision في "دل" رائدًا في هذه الصناعة، ما يتيح لمنشئي المحتوى إمكانية تحرير الرواية القصصية وإبداعها بطرق جديدة. 

وفي الشركة، يستخدم استوديو فانكفور وحده، أكثر من 300 محطة عمل من Dell Precision لخلق تأثيرات جذابة. تخيل مطاردة شرسة بالسيارة في أنحاء سان فرانسيسكو، أو لحظات تقلص الرجل النملة والدبور، أو مشهد لمختبر معقد تدخل فيها الأشباح وتدخر من الجدران – كل هذه الأفكار يمكن تحويلها إلى حقيقة مع تكنولوجيا "دل".

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