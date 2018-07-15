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تعليم

التعليم: لا توجد شروط مسبقة للتظلم أي طالب على درجاته في الثانوية العامة

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:02 م
صدى البلد
كريم الخطيب
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا شروط مسبقة لتظلم أي طالب على درجاته في أي مادة بامتحانات الثانوية العامة، ولكن التظلم له إجراءات.

وأضاف "خيري"، على قناة "TEN"، أن كل طالب يتوجه لأي بنك من البنوك الحكومية ويدفع 100 جنيه مقابل إيصال ويتوجه به لمديرية التعليم التابع لها المدرسة ويقدمه مع صورة من البطاقة وشهادة النجاح، وبعدها يخطر بميعاد الاطلاع على كراسة الإجابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطالب بنفسه يراجع الورقة، وإعادة جمع الدرجات، وبعدها يتم إعلان ميعاد نتيجة التظلم.

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