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السفيرة هيفاء أبوغزالة: جامعة الدول العربية منظومة كبيرة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:06 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الجامعة العربية ليس كما يراها الأشخاص فقط، بل هناك منظمات عربية متخصصة تابعة لها كاتحاد الإذاعات العربية ومنظمة المرأة ومنظمات العمل العربية وغيرها.

وأوضحت أبو غزالة خلال استضافتها ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جامعة الدول العربية عبارة عن منظومة كبيرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وتعليمية وغيرها، لافتة إلى أن المنظمات تكون داعمة لقرارات جامعة الدول العربية.

وأضافت "أبو غزالة" أن أغرب ما رصدته أثناء لقاءات جامعة الدول العربية هو سعي أعداد كبيرة من الاعلاميين للحصول على تصريح حضور الجلسات "الاعتماد"، لافتة إلى أنه بعد حصول الإعلاميين على التصريح لا ترى سوى أعداد قليلة منهم يحضرون الاجتماعات.

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