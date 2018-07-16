الحرازين: إسرائيل تحاول استغلال تصعيدها وكأنها حرب بين جيشين

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح أن الأحداث الأخيرة والمتلاحقة التى شهدتها الأرض الفلسطينية من موجة التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة من خلال استخدام الطائرات والصواريخ وقذائف الدبابات فى مشهد ترويعى مارسه الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطينى، والذى قوبل برد من فصائل المقاومة الفلسطينية فى مواجهة غير متكافئة، ولكن تحاول اسرائيل استغلالها وتصوير اﻻحداث، وكان هناك حرب نظامية تجرى بين جيشين وبأنها تتعرض للاعتداء.



وأضاف الحرازين، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه لذلك يجب أن يكون هناك حالة من الحذر وعدم اﻻنجرار وراء المخطط اﻻسرائيلى الذى يستهدف الكل الفلسطيني وباﻻضافة الى ذلك ﻻيجوز ان تكون هناك مغامرة أو مقامرة جديدة يدفع ثمنها المواطنون الفلسطينيون.



وأوضح الحرازين انه يجب ان يكون هناك رؤية وطنية واضحة وان تطوى صفحة اﻻنقسام البغيض لمواجهة مخططات الاحتلال اﻻسرائيلى والخروج برؤية وطنية واحدة مع ضرورة التدخل الدولى للجم عن هذا الاحتلال واعتداءاته ووقف هذه اﻻنتهاكات ومحاسبته على جرائمه والتجاوب مع الجهود المصرية التى تبذل لتحقيق المصالحة وتثبيت التهدئة لأن مصر تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لحماية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.