عبدالمقصود: 70 مليار جنيه للحى السكنى الثانى بالعاصمة الجديدة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز التنسيقى للعاصمة الإدارية الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعات الحى السكنى الخامس الجديد الذى سيبدأ تنفيذه خلال أيام بالإضافة للمرافق تصل لنحو 70 مليار جنيه تقريبا.



وأوضح فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن المشروع يتضمن 24 ألف "شقة" تقريبا، وهو المرحلة الثانية من المناطق السكنية بالعاصمة الجديدة، وسيتم طرح أول نسبة من المرحلة الأولى منتهية التنفيذ تقريبا يوم الأربعاء المقبل بعدد 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110 أمتار مربعة إلى 180 مترا مربعا.



وتابع أن المشروع تم رصد مبلغ يصل لنحو 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019.