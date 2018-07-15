رئيس أورنج: جزء من استثماراتنا بمصر يختص بتنمية الجانب الإبداعي

قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، برعاية مسابقة ايناكتس المحلية للمشروعات التنموية لعام 2018 والتي أقيمت على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، وتنافست فيها 48 جامعة مصرية لحصد المراكز الخمسة الأولى للمسابقة والتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام أكتوبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وشاركت اورنچ في تنظيم وتقييم المشروعات المشاركة بمسابقة ايناكتس بهدف مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة أو المجالات الاقتصادية.



وتأتي رعاية اورنچ مصر لمسابقة ايناكتس للعام الحادي عشر على التوالي استكمالًا لدورها الريادي واستراتيجيتها في دعم مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع.



كما قامت مجموعة من مسؤولي شركة اورنچ مصر بالمشاركة في لجنة التحكيم مع نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، حيث قامت اللجنة في نهاية فعاليات المسابقة باختيار الفرق الثلاث الأولى الفائزة بعد تقييم دقيق للمشروعات المقدمة، وحصل فريق جامعة 6 أكتوبر على المركز الأول، وفريق جامعة القاهرة على المركز الثاني، وجاء فريق جامعة المنوفية في المركز الثالث.



وبهذه النتيجة يتأهل فريق جامعة 6 أكتوبر لتمثيل مصر في المسابقة العالمية التي ستقام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2018.



وتعليقا على الحدث، أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، أن تكرار رعاية الشركة لفعاليات مسابقة "ايناكتس" يعد دليلا على وقوف الشركة بجانب الشباب المبدع ورواد الأعمال، ومساندتهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، خاصة أن تلك المشروعات تهدف لدعم المجتمع وحل مشكلاته وخلق فرص للنمو.



وأضاف "جزء من استثماراتنا داخل مصر يعتمد على الاستثمار في العقول البشرية وتنمية الجانب الإبداعي لديهم، لذلك نحرص على أن يكون لنا دور فعّال في خلق جيل جديد قادر على قيادة المستقبل اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة".