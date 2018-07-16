تنسيق الجامعات 2018.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

أعلن موقع التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية الإلكتروني التابع لوزارة التعلىم العالي والبحث العلمي، قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بتنسيق الجامعات 2018، والتي جاءت على النحو التالي.



الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والعملية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات)، على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الاقل في كل كلية من هذه الكليات، مع جبر كسر العدد إلي العدد الصحيح الأعلى، وذلك في ضوء كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعلىم في هذا الشأن.



يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطري– العلوم) وتحسب نسبة أخري لمجموعة القطاعات الهندسية (الهندسة – العلوم رياضة – الحاسبات والمعلومات).



تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة الى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات (الطب– الصيدلة– طب الأسنان– الطب البيطري– العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.



تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات (الهندسة - علوم رياضة – حاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.



مراعاة أن يتم السماح لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالتقديم في التنسيق الالكتروني ويتم ترشيحهم لكليات الجامعات الحكومية المصرية عقب إعلان المرحلة الأولي للثانوية العامة المصرية حيث يكون انتهي تحديد الأماكن المتاحة للثانوية العامة.



يتم المفاضلة بين الطلاب المشتركين في الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية على أساس المواد المرجحة بحيث أنه في حالة التساوي في المجموع أو المجموع الاعتباري تكون الأسبقية للأعلى في مجموع درجات المواد المرجحة للقبول لكل كلية أو معهد وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة، وذلك بالنسبة لكل الشهادات المتقدمة لمكتب التنسيق (الثانوية العامة المصرية).







المواد المرجحة: يكون مجموع الدرجات في الثانوية العامة أو المجموع الاعتباري للدرجات في الشهادات المعادلة هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية ومعهد.



في حالة التساوي في المجموع أو المجموع الاعتباري تكون الأسبقية للأعلى في مجموع درجات المواد المرجحة للقبول بكل كلية أو معهد وهى: متوسط مجموع درجات اللغات الداخلة في التأهيل في كليات الآداب والحقوق ودار العلوم والآثار والإعلام والألسن والسياحة والفنادق والفنون الجميلة (فنون) والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية، وفي كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والبنات (آداب وتربية) وطفولة وتعلىم أساسي الحلقة ابتدائية) والتربية وكليات الخدمة الاجتماعية وكليات التربية النوعية وشعبها ورياض الأطفال.



متوسط مجموع درجات الرياضيات والفيزياء والكيمياء الداخلة في التأهيل في كليات الهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة(عمارة) والحاسبات والمعلومات والعلوم رياضة.



متوسط درجات مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء الداخلة في التأهيل في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم.