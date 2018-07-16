اليوم.. استكمال إعادة محاكمة أحمد دومة فى أحداث مجلس الوزراء

تتسكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأثنين، إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".



تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء. ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

